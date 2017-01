Ford knickt vor Donald Trump ein und baut kein neues Werk in Mexiko. Für den designierten US-Präsidenten ist das ein Scheinsieg – aber ein wichtiger. So wichtig, dass er auch die deutschen Autobauer beeinflussen könnte.

Im Jahr 2016 scheint das anders zu sein. Beinahe täglich mischt sich der gewählte Präsident Donald Trump in die Politik ein. Mal macht er Stimmung gegen Obamas Gesundheitsreform, mal bezweifelt er die Kompetenz der US-Geheimdienste, die Russland vorwerfen, sich in den Wahlkampf eingemischt zu haben. Und mal attackiert Trump amerikanische Unternehmen, zuletzt Ford und General Motors, die ihre Kapazitäten in Mexiko ausbauen wollten oder dort bereits fertigen. Auch das Luftfahrtunternehmen Boeing, das der US-Regierung eine neue Air Force One liefern soll, bekam Trumps Zorn wegen aus seiner Sicht zu hoher Kosten bereits zu spüren.

Obama hat sich am Anfang seiner Präsidentschaft ebenfalls US-Unternehmen vorgeknöpft, allen voran Banken und Investoren an der Wall Street. Dass sich ein gewählter Präsident, der darauf wartet ins Weiße Haus einzuziehen, seine Präsidentschaft vorbereitet, ist nicht das Problem – vielmehr geht es um die Art und Weise. Während Obama wartete bis Bush nicht mehr Präsident war, agiert Trump bereits wie der Amtsinhaber.

Der President-Elect verkündet Entscheidungen per Twitter. Ford hat seinen Plan, in Mexiko 1,6 Milliarden Dollar in ein neues Werk investieren zu wollen, nach der Trumpschen Attacke wieder aufgegeben. Auch das neue gewählte US-Parlament hat Trump gut im Griff. Die Republikaner im Repräsentantenhaus wollten eine unabhängige Kommission, die Korruptionsfälle unter Abgeordneten nachgehen soll, unter Aufsicht des Kongresses stellen. Trump gefiel das gar nicht, schickte zwei Tweets raus und sorgte somit dafür, dass die Pläne nicht weiter verfolgt werden.