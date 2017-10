US-Präsident Donald Trump hat seinen regelmäßigen Botschaften über den Kurznachrichtendienst Twitter als Schlüssel für seinen Erfolg im Präsidentschaftswahlkampf verteidigt. Mit seinen Botschaften könne er eine unfaire Medienberichterstattung umgehen, sagte Trump laut Transkript in der Aufzeichnung eines Auftritts im Sender „Fox“.

„Zu twittern ist wie eine Schreibmaschine – wenn ich sie rausschicke, bringen Sie es sofort in ihrer Show“, sagte Trump einer Moderatorin des konservativen Senders. Erst kürzlich, als er etwas geschrieben habe, sei es „zwei Sekunden später“ bereits in der Sendung gewesen. Die Mitschrift des Interviews ist bereits bekannt, die Sendung soll in zwei Teilen am Sonntag und Montag ausgestrahlt werden.