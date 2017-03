Die Wikileaks-Veröffentlichungen von mutmaßlichen CIA-Spionagetechniken und dem Inhalt von E-Mails von Hillary Clintons Wahlkampfmanager ist nach Ansicht des Weißen Hauses nicht vergleichbar. Dazwischen gebe es einen „gewaltigen, gewaltigen Unterschied“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer am Mittwoch (Ortszeit). Die Plattform Wikileaks hatte mehr als 8000 Dokumente enthüllt, in welchen ein Programm beschrieben wird, mit dem sich die CIA unter anderem in Smartphones, Fernsehgeräte mit Internet-Zugang und Bordcomputer von Autos hacken konnte.