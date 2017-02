Der Investor Wilbur Ross ist neuer Handelsminister der USA. Der Senat bestätigte den 79-Jährigen am Montag (Ortszeit) mit 72 zu 27 Stimmen. Der Kritiker des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta will den Pakt mit Kanada und Mexiko nach eigener Aussage zügig überarbeiten. Unterdessen wartet die Nation auf die erste Rede des US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kongress - am Dienstag dürfte die Wirtschaft dabei ein zentrales Thema sein.

„Die Trump-Rede wird nicht langweilig sein, denn Donald Trump ist nicht langweilig“, versprach Beraterin Kellyanne Conway bereits auf Fox News. Neben wirtschaftlichen Zielen könnte der US-Präsident vor dem Kongress auch erneut über die Verteidigung sprechen. Schon am Montag war bekannt geworden, dass er zehn Prozent mehr für das Militär ausgeben will. Im Haushalt sollten zusätzliche Mittel in Höhe von 54 Milliarden Dollar (knapp 51 Milliarden Euro) beantragt werden. Zudem hatte US-Verteidigungsminister James Mattis einen vorläufigen Plan für die „schnelle Zerschlagung“ der Terrormiliz Islamischer Staat vorgelegt.