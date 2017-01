Die Wirtschaftsaktivitäten in der Eurozone haben zum Ende des vergangenen Jahres so stark zugenommen wie seit Mai 2011 nicht mehr. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Finanzinformationsdienstes IHS Markit in den 19 Euroländern. Demnach lag ein wichtiger Einkaufsmanagerindex im Dezember vergangenen Jahres bei einem Wert 54,4 im Vergleich zu 53,9 im Vormonat. In Deutschland betrug der Wert diesmal 55,2.

Der schwache Euro hat besonders Industrie und Dienstleistungssektor zum Aufschwung verholfen. Am stärksten gewachsen ist die Wirtschaft in Spanien, dicht gefolgt von Deutschland.