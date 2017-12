Aller Kritik zum Trotz: Unter US-Präsident Trump läuft die US-Konjunktur bestens. Und die Aussichten sind vor allem aus zwei Gründen auch weiterhin gut.

Für US Präsident Donald Trump läuft es zurzeit gar nicht so schlecht. Das Wachstum in den USA ist sehr robust und die Arbeitslosigkeit ist auf fast vier Prozent gefallen. Die Entwicklung der Löhne und Gehälter und der Inflation bleibt sehr moderat. Die US Notenbank hat damit keinen großen Druck ihre Geldpolitik zu straffen und das Wachstum zu dämpfen. Das alles sind solide Voraussetzungen für eine längerfristig gute wirtschaftliche Entwicklung. Und nicht nur wirtschaftlich, auch politisch kann sich Trump über positive Entwicklungen freuen. So wurde die Schuldenobergrenze temporär angehoben und ein Stillstand der Behörden verhindert. Am wichtigsten ist aber, dass die Steuerreform vom Senat beschlossen wurde. Es muss zwar noch das Repräsentantenhaus zustimmen, aber man kann davon ausgehen, dass die Steuerreform am Ende beschlossen wird.

Anzeige

Die erwartete Steuerreform in den Vereinigten Staaten könnte den US-Unternehmen ein gigantisches Weihnachtsgeschenk liefern. Die geplante Entlastung um rund 1,4 Billionen US-Dollar wäre die größte Überarbeitung der Steuerordnung seit Präsident Reagan. Sollte der Steuersatz, mit dem US-Unternehmen ihre Gewinne versteuern, tatsächlich von nominell 35 auf 20 Prozent sinken, ist mit einem deutlichen Gewinnsprung bei den Unternehmen zu rechnen. Zwar bezahlt schon jetzt die Mehrheit der US-Unternehmen deutlich weniger als die 35 Prozent Steuern (25 bis 27 Prozent dürften hier realistisch sein) weil es viele Möglichkeiten der Steuervermeidung gibt. Der Großteil dieser Steuerschlupflöcher wurde in der Überarbeitung der Steuergesetzte nicht geschlossen. Damit dürfte der effektive Steuersatz der Unternehmen etwa so stark sinken wie die nominellen Steuersätze. Zusätzlich sollen – ähnlich wie 2004 – Guthaben aus dem Ausland zu steuerlich günstigen Konditionen zurück in die USA repatriiert werden. Diskutiert wird hier eine dauerhafte Rückführungssteuer von 14,5 Prozent. Speziell Technologiegrößen wie Cisco, Qualcomm, Apple oder Oracle halten aktuell enorm hohe Bargeldbestände außerhalb der USA. In Bezug auf alle US-Unternehmen beträgt die Summe der Auslandsguthaben über 1,2 Billionen US-Dollar. Ein Teil der Steuererleichterungen wird sicherlich in höhere Löhne & Gehälter und mehr Investitionen fließen, das Gros dürfte jedoch in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden bei den Anlegern landen.

US-Steuerreform : Keine Angst vor sinkenden Steuern! Noch vor Weihnachten wollen sich Repräsentantenhaus und Senat in den USA auf eine große Steuerreform einigen. Sie könnte tiefe Löcher in den US-Haushalt reißen. Warum sie trotzdem ökonomisch sinnvoll ist.

Auch im Finanzsektor dürfte sich eine relative Verbesserung der Wettbewerbssituation ergeben. So hat man sich im Baseler Ausschuss auf eine ganze Reihe von weiteren Regulierungsschritten geeinigt, die die Bankensysteme sicherer machen sollen (Basel IIII). Auf Grund der unterschiedlichen Strukturen der Bankensysteme in USA und Europa sind die zusätzlichen Kapitalanforderungen in den USA jedoch merklich geringer als in Europa. Ein angleichen der Geschäftsmodelle ist nicht leicht und auch nur langfristig zu erreichen. Der grundlegende Unterschied liegt in der Finanzierung der Unternehmen. In Europa ist die Finanzierung von Unternehmen sehr kreditlastig und die Kredite liegen auf der Bilanz der Banken. Aus diesem Grund wird sich mit Basel IIII die Wettbewerbssituation der US Banken relativ zu den europäischen Banken weiter verbessern. Entsprechend werden sich auch die Marktanteile und Profitabilität der US Banken weiter steigern, absolut und relativ.

Insbesondere die Steuerreform aber auch Basel IIII steigern die Vorzüge der USA als Investitionsstandort. Garniert wird dies durch eine Wirtschaftspolitik, die zum Teil stark protektionistische Züge hat. Damit wird vielen Unternehmen in den kommenden Jahren die Entscheidung leicht fallen Investitionen in den USA zu tätigen und eben nicht in anderen Ländern. Betriebswirtschaftliche und steuerliche Gründe sprechend für die USA als Investitionsstandort. Somit sollten diese Entscheidungen mittelfristig das Wachstumspotential der USA steigern, zu Lasten von Europa. Ob dies alles so geplant war ist nicht erkennbar und viele Entwicklungen wären vermutlich auch ohne Trump so gekommen. Aber trotz aller Häme über US Präsident Trump, für die USA läuft aktuell vieles in die richtige Richtung.