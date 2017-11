Ohnehin belegen zahlreiche Studien, dass der Fiskalmultiplikator von Steuersenkungen kleiner als Eins ist: Der Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt fällt also kleiner aus als der Rückgang beim Steueraufkommen. Aufgrund der

bisher bekannten rudimentären Eckpunkte werden die Kosten der Reform auf etwas mehr als zwei Billionen Dollar in den nächsten zehn Jahren geschätzt.

Es gibt aber auch Schätzungen, die mit einem deutlich größeren Fehlbetrag in der Staatskasse rechnen. Wie gesagt, es soll eine Herkulesaufgabe in nur wenigen Tagen erledigt werden. Laut Paul Ryan, Sprecher des Repräsentantenhauses, wird bis „Thanksgiving“, also bis zum 23. November der Beschluss eines umfangreichen Maßnahmenpakets im Kongress angestrebt. Ryan vertritt auch die Position, dass es nicht zu einem Anschwellen der Staatsverschuldung kommen wird. Sollte sich der konservative Flügel der republikanischen Partei dieser Einschätzung anschließen, dann könnte Trump endlich eines seiner großen Wahlversprechen umsetzen.