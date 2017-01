AnkaraAngesichts des schwächelnden Aufschwungs drängt die türkische Regierung die Banken des Landes zur verstärkten Kreditvergabe. Die Finanzinstitute sollten jedem Unternehmen Darlehen gewähren, das auch nur das „geringste Lebenszeichen“ zeige, sagte Vize-Ministerpräsident Nurettin Canikli in der Nacht zum Donnerstag in Ankara. Die Regierung hatte im Dezember einen staatlichen Garantiefonds für Kreditgeschäfte im Volumen von 250 Milliarden Lira (60,5 Milliarden Euro) aufgelegt, den Banken bei der Darlehensvergabe an Unternehmen in Anspruch nehmen können. Laut Canikli wurden bislang 40 Milliarden Lira abgerufen. „Das Finanzministerium gibt eine Garantie. Falls es doch Probleme geben sollte, werden wir sofort eingreifen (...) Es gibt kein Risiko für die Banken.“