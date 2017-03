MadridSpanien will die krisengeplagten Geldhäuser Bankia und Banco Mare Nostrum (BMN) fusionieren, um so möglichst viel des eingesetzten Steuergeldes zurückzubekommen. Der Rettungsfonds des Landes für die Finanzbranche wies die beiden Institute am Mittwoch an, einen Zusammenschluss anzugehen.

Dies sei für den Steuerzahler die beste Option, hieß es unter Berufung auf externe Analysen. Eine Fusion werde der öffentlichen Hand gut 400 Millionen Euro mehr bringen als ein getrennter Verkauf der Banken.