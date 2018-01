Der Investor richtete aber auch mahnende Worte an das Land: Es müsse auch jenen Arbeitnehmern helfen, die keine Profite durch Innovation und Wandel in der Wirtschaft machten. „In den Wachstumsjahren, die vor uns liegen, habe ich keinen Zweifel daran, dass Amerika Reichtum für viele und ein angemessenes Leben für alle bringen kann“, so Buffett. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway besteht aus mehr als 90 Tochterkonzernen, es hält zudem wesentliche Anteile an Unternehmen wie Wells Fargo, American Express und Apple.