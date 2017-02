SeoulSüdkorea will seine wirtschaftliche Abhängigkeit von China und den USA durch eine stärkere Hinwendung zu aufstrebenden Schwellenländern verringern. „Wir werden auf schwierigere Handelsbedingungen durch Konzentration auf Exportmärkte mit schnellem Wachstum reagieren“, kündigte die Regierung in Seoul am Montag als Antwort auf zunehmende protektionistische Signale im Welthandel an. Dazu gehörten Indien, die südostasiatische Region und der Nahe Osten.