New YorkDer russische UN-Botschafter Witali Tschurkin ist überraschend im Alter von 64 Jahren gestorben. Er sei in seinem Büro in New York erkrankt und in eine Klinik eingeliefert worden, wo er am Montag verstarb, teilte sein Stellvertreter Wladimir Safronkow der Nachrichtenagentur AP mit. Die Todesursache war zunächst nicht klar.