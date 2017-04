Mit der Staatsgründung 1923 schien das Urtrauma der Türken überwunden zu sein, weder zu Europa noch zu Asien gehören zu können. Atatürk gab der Türkei eine eindeutige Ausrichtung nach Westen und den Menschen das Gefühl, dass sie nur durch eine Annäherung an Europa eine neue, starke Identität in der Zukunft entwickeln könnten. Die Männer legten ihren Fes als Symbol der osmanischen Ära ab, die Frauen befreiten sich vom Kopftuch, das arabische Alphabet wurde durch das Lateinische ersetzt und mehr und mehr entstand eine moderne türkische Gesellschaft am Rande Europas, die exemplarisch für eine aufgeschlossene und aufgeklärte Form eines neuen säkularen Staatsmodells stand.