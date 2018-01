New YorkIn den USA und in der ganzen Welt haben am Samstag Menschen für Frauenrechte und gegen den vor genau einem Jahr ins Amt gekommenen US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Trump rief die Frauen in seinem Land auf, am Women's March teilzunehmen, um die Erfolge seiner Regierung für sie im ersten Amtsjahr zu feiern. Die Proteste richteten sich aber mehrheitlich gegen ihn und die Politik seiner Regierung im Bezug auf Einwanderung, Abtreibungen und die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgendern.

Beim Marsch in der Hauptstadt Washington riefen die demokratische US-Senatorin Kirsten Gillibrand und die Abgeordnete Nancy Pelosi Frauen auf, für öffentliche Ämter zu kandidieren, um so Trump und seiner republikanischen Partei ihre eigenen Werte entgegenzustellen. „Wir marschieren, wir kandidieren, wir wählen, wir gewinnen“, sagte Pelosi zum Applaus der Menge.