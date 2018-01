5. Autoritäre Tendenzen

Davos 2018, das ist auch der Wettlauf der Systeme – und die Manager der globalen Konzerne stehen mittendrin. In diesen Tagen wird sich wohl eine Zweitteilung der Welt herauskristallisieren, die nicht mehr nach dem alten Ost-West-Schema funktioniert. Wenn der indische Premier Narendra Modi und US-Präsident Donald Trump das Jahrestreffen eröffnen beziehungsweise beschließen, werden zwei Staatenlenker für die Rückkehr einer Art autoritären Nationen-Egoismusses in die Weltwirtschaft werben. Sie stoßen damit durchaus auf Sympathien bei Unternehmern und Managern – ihre jeweiligen wirtschaftlichen Erfolgsbilanzen sind zumindest kurzfristig so schlecht nicht.

Auf der anderen Seite werden Politiker wie Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron oder Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau der Wirtschaftselite die Hand zu mehr internationaler Kooperation reichen. Sie werden die Werte des Liberalismus hochhalten und für die Faszination gesellschaftlicher Progressivität werben. Die Wirtschaftswelt Anfang des Jahres 2018 findet also auf einer Achse zwischen zwei Polen statt: das autoritäre Doppel Modi/Trump auf der einen, die Popstar-Ökonomie Macron/Trudeau auf der anderen Seite.