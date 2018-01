3. Diversität

Längst hat die #metoo-Debatte es aus Kreisen Hollywoods in die Vorstandsetagen weltweiter Konzerne geschafft. Die Davos-Elite hat noch immer ein Sexismus-Problem. Nicht zwingend, zumindest nicht so dokumentiert, mit so krassen Auswüchsen wie in der Filmwelt. Und doch bleibt der Befund: Die Weltwirtschaft ist an ihren entscheidenden Stellen ein Club mittelalter bis älterer Herren.

Nun ist es nicht so, als ob sie das beim Weltwirtschaftsforum nicht erkannt hätten. So viele Frauen wie nie, heißt es, nähmen dieses Jahr in Davos teil. Doch hinter der bombastischen Ankündigung verbirgt sich eine weit weniger bombastische Zahl: 20 Prozent.