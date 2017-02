AmsterdamEin Fotograf der Nachrichtenagentur AP hat für sein Bild vom Mörder des russischen Botschafters in Ankara den Preis für das Welt-Presse-Foto des Jahres 2017 gewonnen. Der Jury-Vorsitzende Stuart Franklin teilte am Montag in Amsterdam mit, das Foto von Burhan Ozbilici (türkisch: Özbilici) sei eine „unglaublich schonungslose“ Aufnahme.

Der Fotograf war am 19. Dezember 2016 in der Galerie in Ankara anwesend, als Botschafter Andrej Karlow eine Ausstellung eröffnen wollte. Ein türkischer Polizist in Zivil und außer Dienst feuerte mehrere tödliche Schüsse auf ihn ab. Der AP-Fotograf hielt das Verbrechen in einer Serie von Aufnahmen fest.