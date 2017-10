BerlinDer Menschenrechtler Peter Steudtner will nach Angaben von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) ohne „Teilnahme von Politik und Öffentlichkeit“ in der Hauptstadt ankommen. Auf Wunsch der Familie solle der 45-Jährige im privaten Rahmen wieder deutschen Boden betreten, teilte Müller mit. Er freue sich sehr, dass der Menschenrechtler am Donnerstag in Berlin ankommen werde. Gleichzeitig lud er Steudtner in das Rote Rathaus ein.

„Das Wiedersehen nach diesen vielen Wochen ist ganz sicher einer der wichtigsten und freudigsten Momente im Leben von Peter Steudtner und seiner Familie. Deshalb versteht wohl jeder den Wunsch, diese lange herbeigesehnte Ankunft ganz für sich zu haben“, betonte der SPD-Politiker. Erst einmal solle Herr Steudtner gut ankommen und die engsten Menschen um sich haben können.