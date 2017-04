Am Mittwoch telefonierte Xi Jinping erneut mit Donald Trump , nachdem sie sich erst vergangene Woche in Florida persönlich getroffen hatten. In dem Telefonat forderte der chinesische Präsident Xi erneut dazu auf, im Streit mit Nordkorea weiterhin auf friedliche Mittel zu setzen. Das Land unterstütze die Denuklearisierung, akzeptiere aber keine Destabilisierung des Nachbarlands. Unter diesen Umständen sei es aber bereit, weiterhin mit den USA über mögliche Lösungen zu sprechen.

Parallel zu seinem Telefonat mit Trump erschien am Mittwoch in der „Global Times“ ein Artikel mit einer direkten Warnung an Nordkorea. „Sollte Pjöngjang in Kürze seinen sechsten Nukleartest durchführen, ist die Möglichkeit eines Angriffs der USA höher denn je“, erklärte das staatliche Medium, das als ein Sprachrohr der chinesischen Regierung gilt. Der Angriff auf Syrien hätte nicht nur das Selbstvertrauen der USA gestärkt, sondern auch gezeigt, dass Trump ein Mann sei, der seine Versprechen halte, so das Blatt. Und Trump hätte sich nun die Lösung des Nordkorea-Problems in den Kopf gesetzt. „Pjöngjangs Atomwaffen-Programm soll sein Regime sichern, inzwischen ist es damit aber an eine Grenze gekommen.“ Pjöngjang solle nun kein Fehler machen.

Am kommenden Wochenende feiert Nordkorea den Geburtstag seines Staatsgründers Kim Il-sung. Zur Feier des Tages hatte Pjöngjang schon mehrfach Nukleartests durchgeführt. Deshalb gilt es unter Experten als wahrscheinlich, dass Nordkorea in naher Zukunft einen weiteren Atomsprengsatz testen könnte. Am Samstag ließ Trump deshalb einen Flugzeugträger auf dem Weg nach Australien umkehren und in die Region steuern. Dort soll es unter anderem eine gemeinsame Übung mit der japanischen Marine durchführen, wie ein Sprecher des japanischen Verteidigungsministeriums in Tokio am Mittwoch erklärte. Übungen könnten im Ostchinesischen Meer oder im Meeresgebiet westlich der japanischen Insel Kyushu stattfinden. Japan ist neben Südkorea der wichtigste Sicherheitspartner der USA in der Region.

Südkoreanischen Medien zufolge wird der US-Marineverband um den Flugzeugträger „USS Carl Vinson“ voraussichtlich am Wochenende in Gewässern nahe der koreanischen Halbinsel eintreffen. Nordkorea reagierte auf die Ankündigung mit wüsten Drohungen. Der Militärchef Nordkoreas erklärt, dass das Land einen Atomschlag durchführen und die USA und Südkorea ausradieren würde, wenn sie einen Angriff wagten.