BanguiDie jüngste Gewaltwelle in der Zentralafrikanischen Republik hat Helfern zufolge bis zu 20.000 Menschen in die Flucht getrieben. Viele von ihnen hätten in einer Klinik oder einer katholischen Kirche im südöstlich gelegenen Ort Zemio Zuflucht gefunden, hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF). Dort waren in der vergangenen Woche Gefechte zwischen muslimischen und christlichen Milizen ausgebrochen, bei denen nach Angaben des Roten Kreuzes mindestens 20 Menschen getötet wurden. Etliche Verletzte können MSF zufolge eine Klinik im Ort nicht erreichen, weil sich noch immer Kämpfer in Zemio befinden.