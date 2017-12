WashingtonDie geplante Steuerreform in den USA wird nach Ansicht von Präsident Donald Trump immer besser. Es handle sich um eine einmalige Chance für eine ganze Generation, twitterte Trump am frühen Freitagmorgen (Ortszeit).

Die Republikaner im Senat versuchten derweil, sich durch Änderungen in letzter Minute eine Mehrheit zu sichern. Die Demokraten beantragten dagegen, den Entwurf zurück in den Finanzausschuss zu überweisen. Die Republikaner Bob Corker, Jeff Flake und Ron Johnson votierten erst nach mehr als einer Stunde Diskussion zusammen mit den anderem Republikanern dagegen. Deswegen konnte die eigentliche Abstimmung auch frühestens am Freitag stattfinden.