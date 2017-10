Viele Teilnehmer hätten ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, dass die schwachen Inflationszahlen in diesem Jahr Entwicklungen widerspiegeln könnten, die länger anhielten. Dies geht aus den Protokollen der September-Sitzung der Notenbank hervor, die die Fed am Mittwoch veröffentlichte. Einige Geduld sei daher angemessen bei der Rücknahme der geldpolitischen Unterstützung, während Trends bei der Teuerung geprüft würden.

Die US-Notenbank hob bislang zweimal in diesem Jahr ihren Leitzins an, zuletzt im Juni. Sie hatte im September die Füße still gehalten aber zugleich angekündigt, dass sie ihr in den Jahren nach der Finanzkrise durch Wertpapierkäufe auf 4,5 Billionen Dollar angeschwollenes Portfolio ab Oktober eindampfen will. Fed Chefin Janet Yellen und weitere US-Notenbanker hatten zuletzt die Erwartung bekräftigt, dass ein weiterer Zinsschritt bis zum Jahresende erfolgen könnte, falls die Konjunktur dies zulässt. Aktuell liegt der Leitsatz für die Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld in der Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent.