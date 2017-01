New YorkDer gewählte US-Präsident Donald Trump hat neue Zweifel an der Arbeit der amerikanischen Geheimdienste gesät. Über Twitter kündigte Trump für Freitag seine Teilnahme an einem Treffen mit Geheimdienstlern zur mutmaßlichen russischen Einflussnahme auf den Wahlkampf an. Zugleich kritisierte er, dass das Briefing später als vorgesehen stattfinde. Ein Geheimdienstler zeigte sich indes verwirrt von Trumps Angaben und erklärte, es gebe keine Verzögerung.

Trump zweifelte die Geheimdienstarbeit offen an. Zu einer angeblichen Vertagung des Briefings schrieb er am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter: „Vielleicht gibt es so mehr Zeit, um Argumente zu konstruieren. Sehr merkwürdig!“ Das Wort „Geheimdienst“ versah Trump mit Anführungsstrichen.