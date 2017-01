BerlinAngesichts neuer Herausforderungen wie der neuen US-Regierung und Populismus in den EU-Staaten dringen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Francois Hollande auf einen Zusammenhalt der 27 EU-Staaten. „Wir sehen, dass sich die globalen Rahmenbedingungen dramatisch und schnell ändern“, sagte Merkel am Freitag in Berlin vor einem Treffen mit Hollande. Um bestehen zu können, müssten die 27 EU-Staaten ohne Großbritannien sehr eng zusammenstehen und verteidigen, was Europa ausmache. Dazu gehörten freier Handel und freie Demokratien. „Wir rufen alle Institutionen und Mitgliedstaaten ... auf, dies auch deutlich zu machen“, forderte Merkel. „Jeder muss wissen, dass damit Verantwortung und Pflichten verbunden sind. Wir brauchen eine EU, die entschlossen und schnell handelt und das, was wir beschließen, auch einhält.“