YokosukaNach dem Zusammenstoß eines US-Zerstörers und eines Containerschiffes vor der Küste Japans sind zuvor vermisste Besatzungsmitglieder tot gefunden worden. Taucher der US-Marine hätten die Toten in dem zerstörten Teil des Schiffes entdeckt, erklärte die US-Marine am Sonntag in einer Mitteilung. Nach der Kollision waren sieben Crew-Mitglieder der „USS Fitzgerald“ als vermisst gemeldet worden. Es war zunächst unklar, ob alle sieben tot gefunden wurden.

Die Leichen wurden in ein Krankenhaus in der japanischen Stadt Yokosuka gebracht, wo sie identifiziert werden sollten. Die Familienangehörigen der Toten würden nun informiert und ihnen Beistand angeboten, hieß es weiter in der Erklärung. Yokosuka liegt südlich der japanischen Hauptstadt Tokio und ist der Heimathafen der 7. US-Flotte.