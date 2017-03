„In Deutschland wächst die Zustimmung zur Europäischen Union“, sagte BdB-Präsident Hans-Walter Peters. „Aller Krisenstimmung zum Trotz zweifeln die Bundesbürger nicht am Nutzen Europas.“ Etwa 14 Prozent fürchten eher Nachteile – und damit nur noch rund halb so viel wie 2010.

BerlinTrotz des Erstarkens populistischer und euroskeptischer Parteien ist in Deutschland die Zustimmung für Europa so groß wie seit mindestens 25 Jahren nicht mehr. Denn 45 Prozent der Deutschen seien der Meinung, Deutschland profitiere von seiner EU-Mitgliedschaft, teilte der Bankenverband BdB am Donnerstag zur Umfrage unter rund 1000 Menschen mit. Seit 2010 habe sich dieser Wert fast verdoppelt und sei auf den höchsten Stand seit Umfrage-Beginn 1992 geklettert.

Zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge sorgen sich viele Politiker auch nach der Wahl in den Niederlanden um die Zukunft der EU. Denn in Frankreich dürfte es Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National in die Stichwahl um die Präsidentschaft schaffen. Dort würde sie Umfragen zufolge allerdings gegen den unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron verlieren. Le Pen hat versprochen, den Euro in Frankreich abzuschaffen und eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft anzusetzen.