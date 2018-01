NikosiaDie Zyprer müssen in einer Stichwahl am kommenden Sonntag über ihren neuen Präsidenten entscheiden. In der ersten Runde der Präsidentenwahl an diesem Sonntag setzte sich der amtierende konservative Präsident Nikos Anastasiades (71) zwar gegen seine Mitbewerber durch, verfehlte aber deutlich die notwendige absolute Mehrheit. Wahlexperten rechnen nun mit einer spannenden Stichwahl gegen den Kandidaten der Linken, Stavros Malas (50).

Der direkt vom Volk gewählte Präsident auf Zypern ernennt die Regierung und führt sie. Das Parlament hat dagegen nur eine kontrollierende Rolle. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.