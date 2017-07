Beim G20-Gipfel haben sich die Top-Wirtschaftsmächte auf einen Kompromiss im Handelsstreit geeinigt. Zum Klimaschutz-Abkommen bekennen sich 19 Mitglieder. Die aktuellen Entwicklungen.

+++ Trump im Klimaschutz isoliert +++

Im Streit um den Klimaschutz haben sich die anderen G20-Mitglieder beim Gipfel gegen US-Präsident Donald Trump gestellt. Bei dem Treffen der Top-Wirtschaftsmächte wurden die Gegensätze in das Abschlusskommuniqué geschrieben, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die anderen 19 Mitglieder bekennen sich zu einer „raschen“ Umsetzung des Abkommens, während die Abkehr der USA nur „zur Kenntnis“ genommen wird. +++ G20 verabschieden Wachstumsplan - Zwei-Prozent-Ziel aber wohl später +++

Die G20-Gruppe will das Wachstum für mehr Jobs in allen Teilen der Welt vorantreiben. Die Staats- und Regierungschefs der großen Wirtschaftsmächte (G20) verabschiedeten auf ihrem Gipfel einen gemeinsamen Aktionsplan. Das Papier lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Danach wollen die USA bei der Regulierung der Finanzmärkte mit im Boot bleiben. US-Präsident Donald Trump hatte die Finanzmarktregeln auf den Prüfstand gestellt. In dem sogenannten Hamburg Action Plan wird zwar auf die anziehende Weltwirtschaft verwiesen. Zugleich heißt es: „Allerdings ist das Tempo dieses Wachstums noch schwächer als wünschenswert, und Abwärtsrisiken bleiben bestehen.“ Als langfristige Herausforderungen werden ein schwaches Produktivitätswachstum, Einkommensungleichheit und die Alterung der Gesellschaft genannt. Die G20 räumen ein, dass sie ihr 2014 vereinbartes Ziel, bis 2018 die Wirtschaftsleistung um zusätzlich zwei Prozent zu erhöhen, wohl nicht erreichen werden. Im Papier heißt es, die Umsetzung erfolge langsamer als erwartet. Daher sei es „wahrscheinlich, dass unser kollektiver Wachstums-Ehrgeiz später erreicht wird, als ursprünglich erwartet“. Die G20 sprechen sich erneut für Strukturreformen aus. Sie setzen zur Ankurbelung der Konjunktur wie bisher auf einen Instrumentenmix aus Finanz- und Geldpolitik sowie Strukturreformen. Die G20 bekräftigten, dass sie Wechselkurse nicht manipulieren wollen und auf eine gezielte Schwächung ihrer Währungen verzichten wollen, mit denen sie sich unfaire Vorteile im Wettbewerb verschaffen könnten. Die G20 wollen sich zudem „bemühen, übermäßige globale Ungleichgewichte“ abzubauen.

+++ China verspricht Einhaltung von Klima-Abkommen +++

China bekennt sich zu seinen Verpflichtungen aus dem Pariser Klima-Abkommen. Präsident Xi Jinping verspricht die Einhaltung der Zusagen nach Angaben des chinesischen Außenministeriums bei einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron.

+++ G20 bringt Förderprogramm für Unternehmerinnen auf den Weg +++

Frauen in den Entwicklungsländern sollen einen besseren Zugang zu Kapital erhalten, um ihre Chancen als Unternehmerinnen zu verbessern. Der G20-Gipfel brachte einen Fonds auf den Weg, der bei der Weltbank angesiedelt ist. Weltbank-Präsident Jim Yong Kim zufolge sind dafür inzwischen über 325 Millionen Dollar von etlichen Ländern zugesagt. Mit Hilfe privater Mittel soll damit ein Volumen von über einer Milliarde Dollar bereitstehen. Ausgangspunkt für die Initiative war das Engagement der Unternehmerin und Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka. Trump lobte sie dafür: "Ich bin stolz auf meine Tochter Ivanka." Er sprach von einer "historischen" Initiative, die die Rolle der Frauen in der Wirtschaft in vielen Ländern stärken sollte. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte die Hoffnung, dass schon bald erste Unterstützungsprogramme aufgelegt werden. Merkel hatte das Thema Förderung der Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft auf die Agenda des G20-Gipfels gesetzt. IWF-Chefin Christine Lagarde verwies darauf, dass mehr Unternehmerinnen auch das Wachstum in den Ländern erhöhten.

