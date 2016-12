BerlinAm Montagabend fuhr ein Lastwagen in Berlin auf einen Weihnachtsmarkt und tötete mindestens 12 Menschen. Mindestens 49 Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der schwarze Lastwagen fuhr über den Gehweg am Breitscheidplatz ren und zerstörte mehrere Buden. Laut Polizei wurde ein Verdächtiger festgenommen, ein Beifahrer des Lkw gehöre zu den 12 Toten. Die Ereignisse im Liveblog.

+++ Polizei schließt Unfall aus +++

Nach der Todesfahrt eines Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Tat aus. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen über Twitter mit. Die Identität des Fahrers sei weiterhin unklar, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

+++ Terroranschlag vermutet +++

Nach der Todesfahrt eines Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt deutet vieles auf einen Terroranschlag hin. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte: „Ich möchte im Moment noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht.“ Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) erklärte: „Nach allem, was wir wissen, müssen wir von einem Terroranschlag ausgehen.“

Bei der Tat im Herzen Berlins raste am Montagabend ein Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche und tötete mindestens zwölf Menschen. Weitere 48 Menschen lagen am Morgen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern.

+++ Identität des Fahrers noch unklar +++