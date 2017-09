Schnöggersburg ist der Name eines verschwundenen kleinen Luftkurorts in der Nähe. Er musste ab 1933 geräumt werden, als dort eine Heeresversuchsanstalt entstand. Nach der Wehrmacht kamen die Russen und legten den größten Truppenübungsplatz in der DDR an – die Altlasten bereiten noch immer Probleme. In Neu-Schnöggersdorf wird, wie auf dem gesamten übrigen Truppenübungsplatz Altmark, nicht mehr scharf geschossen. Dafür sorgt die Simulationstechnik des Düsseldorfer Rüstungsunternehmens Rheinmetall: Sensoren zeigen Laserstrahl-Treffer an, alle Übungsteilnehmer und Fahrzeuge sind vernetzt, so dass anschließend Analysen des Geschehens möglich sind. Die Trainingsstadt muss komplett verkabelt werden, weil die Positionsermittlung der Soldaten in engen Gassen, in Abwasserkanälen oder innerhalb von Gebäuden nicht über ein Satelliten-gesteuertes System möglich ist.