München Der ursprünglich für Mitte November geplante CSU-Parteitag soll nun am 15. und 16. Dezember stattfinden. „Uns ist bewusst, dass ein Termin in der Vorweihnachtszeit bei vielen auf Schwierigkeiten stößt. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber der Zeitplan für die Regierungsbildung in Berlin hat diese Änderung leider notwendig gemacht“, heißt es in einer Mitteilung der Parteizentrale an die Mitglieder, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Neben einer Aussprache zu den Jamaika-Koalitionsverhandlungen in Berlin steht bei dem Parteitag auch die turnusmäßige Neuwahl des Parteivorstandes auf der Agenda.