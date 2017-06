BerlinUngeachtet der Krisenlage in Afghanistan könnte nach Medienberichten in der kommenden Woche erneut ein sogenannter Abschiebeflug in Richtung Kabul starten. Nach übereinstimmenden Berichten von NDR und Spiegel Online aus der Nacht zum Donnerstag sollten am Mittwoch abgelehnte Asylbewerber - in diesem Falle Straftäter, Gefährder oder Menschen, die ihre Identität nicht verraten wollen - von Leipzig nach Afghanistan geflogen werden.

Das Bundesinnenministerium wollte diese Informationen laut den Medien weder bestätigen noch dementieren. Man habe darauf verwiesen, dass es sei eine gängige Praxis des Ministeriums sei, um eventuelle Proteste zu verhindern und die Maßnahme nicht zu gefährden.