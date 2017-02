Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Nein der schleswig-holsteinischen Landesregierung zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan kritisiert. Die Entscheidung der SPD-geführten Landesregierung sei nach ihrer „festen Überzeugung“ nicht in Ordnung, sagte Merkel auf einem Parteitag des CDU-Landesverbands in Neumünster. Schleswig-Holstein hat bis auf weiteres Abschiebungen nach Afghanistan mit Verweis auf die heikle Sicherheitslage am Hindukusch gestoppt. Im nördlichsten Bundesland stehen im Mai Landtagswahlen an.

Der Vorstoß aus Kiel hat auf Länderebene bislang kaum Unterstützung gefunden. Ende Januar wurden in Schleswig-Holstein 728 Afghanen geduldet. Vor knapp zwei Wochen waren mit einem zweiten Sammelflug von Frankfurt aus 25 junge Männer nach Afghanistan geflogen worden. An der Abschiebung waren Hamburg, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg beteiligt gewesen.