Ein verurteilter Helfer der Extremistenmiliz IS hatte Sorge, in der Türkei Opfer von Folter zu werden. Gegen seine Abschiebung ging er den Rechtsweg und legte schließlich Verfassungsbeschwerde ein – mit Erfolg.

KarlsruheDeutsche Gerichte müssen vor der Abschiebung von verurteilten Unterstützern terroristischer Vereinigungen in die Türkei die Gefahr von Folter ausschließen. In einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung stoppte das Bundesverfassungsgericht die Abschiebung eines Unterstützers der Extremistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS). Vor einer Abschiebung müssten die Gerichte gegebenenfalls von der Türkei Zusicherungen einholen, die Folter und unmenschliche Behandlung ausschlössen. ( AZ: 2 BvR 2259/17)

Mit der Entscheidung hat die Verfassungsbeschwerde eines in Deutschland geborenen Türken Erfolg. Er war 2015 in Deutschland wegen Unterstützung der als terroristisch eingestuften syrischen Vereinigung Dschunud al-Scham zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Außerdem hatte er er über Mittelsmänner Geld auf ein IS-Konto überwiesen, nachdem er zuvor unter Vorspiegelung falscher Tatsachen bei einer Bank einen Kredit von 25.000 Euro aufgenommen hatte. 2016 drohte ihm die Ausländerbehörde die Abschiebung in die Türkei an.