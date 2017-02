BerlinAm Mittwochabend wird wieder ein Charterflugzeug Richtung Afghanistan starten. An Bord rund 50 abgelehnte Asylbewerber, die in ihre Heimat abgeschoben werden. Am Morgen hat das Bundeskabinett zudem einen Gesetzentwurf von CDU-Innenminister Thomas de Maizière abgesegnet, damit „Gefährder“ besser überwacht und in Abschiebehaft genommen werden können. Außerdem soll das Flüchtlingsamt BAMF die Handydaten von Asylbewerbern auslesen dürfen, um schneller Klarheit über ihre Identität zu haben und damit auch schneller über ihren Antrag entscheiden und sie gegebenenfalls abschieben zu können.

In den Ländern, wo die SPD mit in der Regierung sitzt, wächst vor allem der Widerstand gegen die Abschiebungen nach Afghanistan. Angesichts der angespannten Sicherheitslage am Hindukusch sei es nicht zu vertreten, Menschen dorthin zurückzuschicken, argumentieren sie. Eine Stimme hat man in der Debatte bisher allerdings noch nicht vernommen: die des SPD-Kanzlerkandidaten. Martin Schulz schwingt sich als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit auf, fordert höhere Löhne für die „hart arbeitenden Menschen“, auskömmliche Renten, mehr Umverteilung. Zu Abschiebungen hört man von ihm nichts.