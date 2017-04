AfD-Vize Alexander Gauland hat zwei Wochen vor dem Bundesparteitag seiner Partei in der Debatte um die Spitzenkandidatur und Parteichefin Frauke Petry nachgelegt. „Ich kandidiere nicht gegen sie“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Petry wolle alleinige Spitzenkandidatin werden. „Für mich hat sich das damit erledigt.“ Andererseits sagte Gauland aber am Samstag am Rande des Landesparteitags in Frankfurt (Oder) der Deutschen Presse-Agentur, er stehe weiterhin für eine Kandidatur gemeinsam mit Petry bereit.

Am 22. April entscheidet in Köln ein AfD-Bundesparteitag über das Programm für die Bundestagswahl und darüber, ob die Partei mit Petry als alleiniger Spitzenkandidatin oder mit einem Team in den Wahlkampf zieht. Für so ein Team hatten zuletzt mehrere Vorstandsmitglieder Gauland ins Spiel gebracht.