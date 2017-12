Der zweitägige AfD-Parteitag in Hannover wird am Sonntag (10.00 Uhr) mit weiteren Wahlen zum Bundesvorstand fortgesetzt. Auch Richter für das Schiedsgericht der Partei sollen bestimmt sowie Satzungsfragen behandelt werden. Die AfD will nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl ein Signal der Geschlossenheit senden und Flügelkämpfe vermeiden.

Am Samstag waren der Europaabgeordnete Jörg Meuthen und Bundestags-Fraktionschef Alexander Gauland als gleichberechtigte Vorsitzende gewählt worden. Der als vergleichsweise gemäßigt geltende Berliner Landeschef Georg Pazderski war mit seiner Kandidatur gescheitert. Er wurde später zum ersten Parteivize bestimmt. Als weitere Stellvertreter konnten sich die Bundestagsabgeordneten Kay Gottschalk und Albrecht Glaser durchsetzen.