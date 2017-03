Die AfD ist mit dem Entwurf für ihr Wahlprogramm aus Sicht des Politikwissenschaftlers Hajo Funke ein Stück radikaler und nationalistischer geworden. „Wir hören von der AfD immer noch die gleiche Melodie, nur der Sound ist jetzt etwas härter“, sagte Funke der Deutschen Presse-Agentur.

„Das ist potenzieller Zündstoff, denn wenn man das ernst nähme, dann müsste man die Verfassung im Kern ändern“, kommentierte Funke die am Donnerstag veröffentlichte Fassung des AfD-Programms für die Bundestagswahl. Der Politologe bezog sich dabei auf einen Passus, in dem es heißt, in Deutschland herrsche „eine kleine, machtvolle politische Oligarchie“. Nur das Staatsvolk könne „durch das Mittel der unmittelbaren Demokratie diesen illegalen Zustand beenden“.