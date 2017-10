BerlinBei der Verteilung wichtiger Posten in der AfD-Bundestagsfraktion gingen die Anhänger von Björn Hocke leer aus. Da lag es nahe, dass der Wortführer des rechtsnationalen Parteiflügels möglicherweise darauf dringt, im AfD-Bundesvorstand künftig eine zentrale Rolle zu spielen. Das jedoch hat er nicht vor. Entsprechend deutlich tritt Höcke nun auf seiner Facebook-Seite anders lautenden Spekulationen entgegen.

In einem Eintrag von Donnerstag stellt er klar, dass er nicht beabsichtigt, Parteivorsitzender zu werden. Das derzeitige Führungspersonal in seiner Partei solle daher „mehr Gelassenheit“ an den Tag legen. „Die AfD kann leider immer noch scheitern“, warnt er in diesem Zusammenhang. „Aber sie kann es unter Berücksichtigung der historisch-politischen Lage nur an sich selbst, nämlich am Unvermögen des Führungspersonals, Gelassenheit zu leben.“