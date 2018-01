Zuerst kündigte Fraktionsgeschäftsführer Hans-Joachim Berg im Streit seinen Rücktritt an – nach nicht einmal drei Monaten im Amt. Bei der Personalie soll es um explodierende Cateringkosten und den professionellen Aufbau der Fraktion gegangen sein. Nur drei Wochen später berichtete die BILD-Zeitung über Zoff zwischen Co-Fraktions-Chefin Alice Weidel und dem Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer Bernd Baumann. Dazu kommt der Daueraufreger parteinahe Stiftung. Mittlerweile buhlen sieben Vereine um den möglichen Geldregen, der auf die Stiftung niedergehen könnte. Am vergangenen Freitag sollte im Bundesvorstand eine Entscheidung fallen – doch die wurde nach angeblich heftigem Streit vertagt.

Für AfD-Verhältnisse macht die Fraktion der Partei seit ihrem Einzug in den Bundestag einen harmonischen und geschlossenen Eindruck. Zumindest tut die Fraktion alles dafür, diesen Eindruck zu erwecken. Denn zuletzt gab es erste Risse in der Fraktion.

Im Bundestag schwankt die AfD bislang zwischen ernsthafter Oppositionsarbeit und billiger Effekthascherei. Am deutlichsten zeigte sich das vergangenen Donnerstag. Nach einer Marathonsitzung beantragte die AfD am späten Abend eine Zählung, ob genügend Abgeordnete im Bundestag seien. Ein geplanter Eklat. Und tatsächlich ergab der sogenannte Hammelsprung die Beschlussunfähigkeit des Parlaments.

Damit entwertete die Fraktion ihre Aktion und die durchaus berechtigte Kritik an den abwesenden Abgeordneten. Peter Boehringer im Haushaltsausschuss und vor allem Stephan Brandner, der den Rechtsausschuss leiten wird, sind in der Vergangenheit mit genau solchen Grenzüberschreitungen und Selbstentwertungen aufgefallen. Drosseln sie sich in Zukunft nicht selbst herunter, könnte sich der Anspruch von Ernsthaftigkeit und Seriösität, von der Fraktionschefin Weidel so gerne spricht, schnell erledigt haben.