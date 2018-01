Für die selbsternannten Parlamentsjäger war es ein besonderer Tag. Voller Genugtuung präsentierte die AfD-Spitze ihre ersten Bundestagstrophäen: Vorsitz im Rechtsausschuss, Vorsitz im Tourismusausschuss, Vorsitz im Haushaltsausschuss. Vor allem auf den mächtigen Haushaltsausschuss hatte es die AfD-Fraktion seit ihrem Einzug ins Parlament abgesehen.

Weil der Haushaltsauschuss so mächtig ist, wollten einige Abgeordnete in den Fraktionen der anderen Parteien der AfD den traditionellen Anspruch auf den Vorsitz am liebsten verwehren. Wer dem Haushaltsausschuss vorsitzt, kann dessen Sitzungen leiten und beeinflussen. Es geht um viel Geld und Öffentlichkeit. Am Ende überließen die Parteien der AfD den Posten, um ihr nicht noch die Opferrolle zu spendieren.