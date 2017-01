BerlinDer AfD-Bundesvorstand will nach Informationen der „Thüringer Allgemeinen“ an diesem Montag in einer Telefonkonferenz über ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen thüringischen Landeschef Björn Höcke beraten. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf Parteikreise, ein Grund dafür seien offenbar Höckes jüngste Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal, die auf scharfe Kritik gestoßen waren.

Bereits am Freitag hätten sich auf einer Sitzung des Bundesvorstands in Berlin acht von elf anwesenden Mitgliedern für ein Ausschlussverfahren ausgesprochen. Ein entsprechender Antrag solle vom Vorstandsmitglied Alice Weidel aus Baden-Württemberg eingebracht worden sein. Bei der Sitzung sei es aber „etwas chaotisch“ zugegangen, daher werde das Thema nun erneut besprochen.