Die Grünen drängen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zu einer Neueinschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan. Bislang sind Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland dorthin möglich, weil Teile des Landes als sicher eingestuft werden. „Außenminister Gabriel muss zügig die Lageeinschätzung für Afghanistan der Realität anpassen“, verlangte Parteichef Cem Özdemir in der „Bild am Sonntag“. „Es liegt in seiner Verantwortung, so die Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen.“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der Abschiebungen bislang unterstützte, hat laut „Spiegel“ bereits vor einer Woche Gabriel per Brief „dringend um eine aktualisierte Bewertung der Sicherheitslage“ gebeten. Auch jene, die keinen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel hätten, seien „nur bei vertretbarer Sicherheitslage zurückzuführen“, zitiert das Nachrichtenmagazin aus dem Schreiben, das Kretschmann auch im Namen aller neun Landesminister und Senatoren der Grünen geschickt hat. Darin wird auf einen Bericht der Vereinten Nationen verwiesen, wonach „die Anzahl der getöteten oder verletzten Zivilisten“ gestiegen ist. Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten, weil in Teilen des Landes Regierungstruppen nach wie vor gegen radikal-islamische Taliban-Rebellen kämpfen. Die Bundesländer sind zwar für die Rückführungen zuständig, können diese aber - wie jetzt Schleswig-Holstein - nicht unbegrenzt aussetzen. Denn die Sicherheitslage in Staaten verbindlich zu bewerten, ist Sache des Bundes und damit des Auswärtigen Amts.