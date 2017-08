Mit seinen Schimpftiraden auf die stellvertretende SPD-Vorsitzende Aydan Özoguz hat AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland in den sozialen Netzwerken viel Empörung ausgelöst. „Die Entgleisung von Gauland gegenüber Özoguz ist widerlich“, schrieb SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf Twitter. „Wir müssen alles dafür tun, dass solche Rassisten nicht in den Bundestag kommen.“ SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann ergänzte: „Gauland redet wie ein Nazi. Die AfD ist eine Schande für Deutschland.“ Auch seitens des Koalitionspartners gab es deutliche Worte: „Gauland will eine Deutsche mit türkischen Wurzeln, die Mitglied der Bundesregierung ist, „entsorgen“. Das nennt man Rassismus“, schrieb CDU-Generalsekretär Peter Tauber auf Twitter.