StraßburgMit Blick auf nationalistische Töne vor den anstehenden Wahlen in mehreren EU-Staaten hat der österreichische Bundespräsident für ein proeuropäisches Bekenntnis geworben. „Es ist möglich, mit einem glasklaren Bekenntnis zur Europäischen Union Wahlen zu gewinnen“, sagte Alexander Van der Bellen am Dienstag in Straßburg im Europaparlament.

„Meine Wahl zum Bundespräsidenten der Republik Österreich (...) war eine klare Absage an den aufkeimenden Nationalismus, Protektionismus, an den verführerischen, vereinfachenden Populismus“, sagte der Grünen-Politiker. Er hatte im Dezember gegen den rechtspopulistischen Kandidaten Norbert Hofer gewonnen. Im Wahlkampf hatte die Frage zu Österreichs Position in Europa eine wichtige Rolle gespielt.