Die Umfrage zeigt außerdem: Von allen Akteuren im Bereich der Entwicklungshilfe genießen Kirchen und kirchliche Hilfsorganisationen das größte Vertrauen (51 Prozent). Den zweiten Platz belegen mit jeweils 46 Prozent die Vereinten Nationen und private Initiativen. Staatliche Stellen und Nichtregierungsorganisationen kommen etwas weniger gut weg. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass sich kirchliche Organisationen besonders häufig in der Not- und Katastrophenhilfe engagieren - ein Gebiet, auf dem die Spendenbereitschaft der Deutschen traditionell höher ist als bei langfristig angelegten Entwicklungsprojekten. Dem Engagement von Wirtschaftsorganisationen und Unternehmen bringen die Menschen allerdings noch deutlich weniger Vertrauen entgegen.

Obwohl die Bundesregierung Afrika zuletzt oft als „Chancenkontinent“ bezeichnet hatte, denken die meisten Deutschen, wenn sie „Afrika“ hören, zuerst an Hunger, Krankheiten, Flucht, Korruption und Überbevölkerung. Den Angaben zufolge fällt 88 Prozent der Bundesbürger zu Afrika spontan „Korruption“ ein. An „Chancen“ denken dagegen nur 39 Prozent.

76 Prozent der Befragten sähen in deutschen Medien überwiegend oder ausschließlich Berichterstattung über Probleme in Afrika, ergab die Umfrage. GPI-Gründerin Ingrid Hamm kritisierte: „Afrika steht vor allem stereotypisch für Armut, Hunger, Krankheiten, Flucht und Überbevölkerung. Es wird nicht als Kontinent der Chancen wahrgenommen, auch, weil es an positiven Beispielen und erfolgreichen Geschichten in den Medien fehlt.“