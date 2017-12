Die Mehrheit der Bundesbürger geht optimistisch ins neue Jahr. Nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach blicken 52 Prozent der Deutschen 2018 hoffnungsvoll entgegen, nur 14 Prozent haben ausgeprägte Befürchtungen. „Die überwältigende Mehrheit geht davon aus, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gut bleiben oder sich weiter spürbar verbessern. Nur zehn Prozent befürchten einen konjunkturellen Abschwung“, schreibt Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche. Noch nie wurde Deutschland als Wirtschaftsstandort von den Bürgern so positiv gesehen wie zurzeit: 87 Prozent halten Deutschland für einen guten Standort für Unternehmen.

„Die aktuellen Sorgen der Bürger kreisen nicht in erster Linie um wirtschaftliche Fragen, sondern betreffen vor allem die innere Sicherheit und gesellschaftliche Entwicklungen“, so Köcher. Drei Viertel der Bürger sind laut Umfrage über die Entwicklung von Gewalt und Kriminalität besorgt, zwei Drittel befürchten, dass es in Deutschland in absehbarer Zeit zu weiteren Terroranschlägen kommen wird. Gleichzeitig fürchtet eine große Mehrheit extremistische Tendenzen und einen wachsenden Einfluss des Islam in Deutschland.