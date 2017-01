„Ich wähle die AfD trotzdem“, sagt mein Bekannter und zieht damit die ganze Party in seinen Bann. Es ist ein Samstagabend, wir trinken Wein, haben Spaß, tanzen – und irgendwann reden wir über Politik. Natürlich über Bundespolitik, natürlich über die Flüchtlingsfrage. Mein Bekannter ist Mitte 20, hat in Weltmetropolen studiert. Viele würden ihn wohl als perfekten Schwiegersohn beschreiben, stets höflich, weltoffen und eloquent. Bislang hat er immer CDU oder FDP gewählt. Doch bei der Bundestagswahl am 24. September will er sein Kreuz bei der Alternative für Deutschland machen – weil er meint, dass die Kanzlerin mit ihrer liberalen Flüchtlingspolitik einen riesigen Fehler gemacht hat.

Geht das noch – AfD wählen – nach der Eskapade von AfD-Mann Björn Höcke, der kritisiert, dass sich Deutschland ein Holocaust-Mahnmal ins „Herz seiner Hauptstadt gepflanzt“ habe? Höcke verlangt eine „180-Grad-Kehrtwende“ der Geschichtspolitik. Er will keine Erinnerungskultur, in der wir uns den Sünden und millionenfachen Morden an Juden, Sinti und Roma und anderen Minderheiten zur Zeit des Nationalismus stellen. Höcke will vergessen und macht das zum politischen Programm. Manche in seiner Partei, darunter die Vorsitzende Frauke Petry, kritisieren Höcke zwar. Parteimitglied darf er aber bleiben.