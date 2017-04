BerlinAfD-Vorstandsmitglied André Poggenburg hält es wegen der andauernden Streitigkeiten in seiner Partei für möglich, dass die AfD noch vor der Bundestagswahl einen neuen Vorstand wählt. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Parteitag am kommenden Wochenende in Köln dafür entscheidet“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Für diese Wahl müsste dann aber kurzfristig ein weiterer Parteitag anberaumt werden.

Zur Frage, wer die AfD als Spitzenkandidat in den Bundestagswahl führen solle, sagte der Landesvorsitzende aus Sachsen-Anhalt: „Ich wünsche mir, dass wir in Köln erst über die Anzahl der Mitglieder des Spitzenteams abstimmen.“ In einem zweiten Schritt sollte dann über konkrete Kandidaten entschieden werden. Aus seiner Sicht sollten Parteichefin Frauke Petry und der stellvertretende Vorsitzende Alexander Gauland mit weiteren Kandidaten ein Spitzenteam bilden.