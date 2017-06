Am Tag nach dem Donald Trump verkündet hat, im Namen der USA das Pariser Klimaabkommen aufzukündigen, widmet Angela Merkel diesem Thema nur wenige Sätze: Sie finde diesen Vorgang „äußerst bedauerlich“, sagt sie im Kanzleramt, „und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.“ Und: Das Pariser Klimaabkommen bilde „einen der Eckpfeiler der Zusammenarbeit der Länder der Welt“. Es sei „unabdingbar“.

Merkels Bestreben ist es nun, das Bündnis der verbleibenden Staaten zusammenzuhalten. Nach der Wahl Trumps wurde sie schon häufig als die „Führerin der freien Welt“ bezeichnet. Schon seit Jahren gilt sie international als die „Klimakanzlerin“ – ein Titel den man aus deutscher Sicht schnell vergisst. Schon vor zwei Jahren kämpfte sie um diesen Titel, als sie den Klimaschutz überraschend zum Kernthema ihrer Pressekonferenz auf dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau machte. Sie gab den Klimaverhandlungen damit einen Vorschub, der das Zustandekommen des Abkommens von Paris begünstigt haben dürfte.

Unterstützung für die „Ärmsten und Verwundbarsten“

Die Welt schaut also nun auf das, was diese Frau zu sagen hat. Es ist wichtig, dass sie die Debatte anführt, bevor Zweifel an der Zukunft des Abkommens zu laut werden.

Merkel sagt: „Entschlossener denn je“ würden die verbleibenden Unterzeichnerstaaten nun ihre Kräfte bündeln. Sie würden die Herausforderung aufnehmen und bewältigen. „Zum Wohl aller Menschen.“ Sie verwendet auch einen Anklang an die christlichen Wurzeln ihrer Politik, was selten vorkommt: „Wir brauchen dieses Pariser Abkommen, um unsere Schöpfung zu Bewahren. Nichts wird uns dabei aufhalten.“

Deutschland stehe zu seinen Verpflichtungen, ganz besonders auch zu den Mitteln, die es den „Ärmsten und Verwundbarsten“ zugesagt habe. Trump hatte diese Finanzhilfen am Vorabend so dargestellt, als würden Milliarden vor allem aus den USA in Länder fließen, die dann Arbeitsplätze aus den USA abziehen.